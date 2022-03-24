SCMP: мир устал от двуличия США в отношении России

Китайская газета South China Morning Post выпустила материал, где говорится, что США не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке.

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По словам авторов, вторжение американского контингента было вопиющим нарушением Устава ООН. В материале отмечается, что это до сих пор имеет последствия во всем ближневосточном регионе.

"Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества", — сказано в статье South China Morning Post.

Попытки США обвинить Россию демонстрируют двуличие Белого дома, заключили авторы материала. Мир устал от двуличия США в отношении Москвы, добавили авторы. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Пентагон уже забыл о недавних бомбежках Югославии, Ирака и Ливии со стороны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО.

Так Антонов прокомментировал высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о якобы причастности российских ВС к военным преступлениям на Украине.

"Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии", — заявил Антонов.