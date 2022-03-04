WP: Украина только мешает проведению антироссийской кампании

Журналисты американской газеты The Washigton Post подвергли критике проводимую Украиной онлайн-кампанию, в которой размещаются фотографии и видео с погибшими и взятыми в плен российскими солдатами. По мнению американцев, подобные материалы напрямую нарушают Женевские конвенции и, что самое главное, мешают странам Запада в их проведении антироссийской кампании.

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В статье отмечается, что власти Украины в своих аккаунтах в основных социальных сетях активно публикуют подобный медиаконтент, стремясь разжечь антиправительственные настроения внутри России.