В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
45 минут назад

The Washington Post: Украина только мешает проведению антироссийской кампании

Российская ГазетаРоссийская Газета

Журналисты американской газеты The Washigton Post подвергли критике проводимую Украиной онлайн-кампанию, в которой размещаются фотографии и видео с погибшими и взятыми в плен российскими солдатами. По мнению американцев, подобные материалы напрямую нарушают Женевские конвенции и, что самое главное, мешают странам Запада в их проведении антироссийской кампании.

WP: Украина только мешает проведению антироссийской кампании
Фото: ReutersReuters

В статье отмечается, что власти Украины в своих аккаунтах в основных социальных сетях активно публикуют подобный медиаконтент, стремясь разжечь антиправительственные настроения внутри России.

Однако, по мнению экспертов, публикации такого рода, особенно фрагменты с жестоким отношением к пленным солдатам, можно интерпретировать как нарушение Женевских конвенций, предписывающих всем государствам уважать честь и личность военнопленного, защищать от актов насилия, запугивания, оскорбления и любопытства толпы. Американские журналисты подчеркивают, что антигуманные поступки украинских военных "могут подорвать способность Украины привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права".

Конфликты,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители