Утром 27 февраля войска Украины обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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По Пантелеймоновке было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, которые запрещены минскими соглашениями. Обстрелы произошли примерно в 6:50.

Кроме того, сегодня утром украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике.

По Гольмовскому выпустили пять снарядов запрещенным калибром 152 миллиметра. Обстрелы произошли в период около 6:00.

Напомним, бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин в ситуации вокруг Украины оказался мудрее действующего американского руководства и обыграл нынешнего главу Белого дома Джо Байдена.

«Дело не только в том, что Путин умен <...>, а в том, что наши лидеры глупы, так глупы», — сказал Трамп.