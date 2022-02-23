Кулеба: у Украины есть два плана для разрешения ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном о планах «А» и «Б» по вопросу Донбасса. По словам министра, в первом случае Киев будет решать вопрос дипломатией, во втором – будет бороться «до победы за каждый дюйм своей земли». Блинкен также отменил очную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Переговоры должны были пройти 24 февраля. Блинкен обвинил президента Путина в отказе от дипломатии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался встречаться 24 февраля с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, проходившей в Вашингтоне.

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«Теперь мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно дала понять, что полностью отказывается от дипломатии. А смысла в проведении этой встречи в настоящее время мы не видим», — сказал Блинкен. Он добавил, что США не позволят России «действовать под видом дипломатии, ускоряя свой марш по пути конфликта и войны».

Встречу Лаврова и Блинкена предлагал ранее Вашингтон, она могла пройти в швейцарской Женеве.

Признание Россией независимости ЛДНР — «абсурд», который ни Украина, ни остальной мир «не признают никогда». Об этом в свою очередь заявил украинский министр Кулеба. Он также обвинил президента РФ Владимира Путина в уничтожении Минских соглашений. Кроме того, глава МИД Украины заявил о наличии у Киева двух планов действий.

«План «А»… задействовать все дипломатические методы для сдерживания России и предотвращения дальнейшей эскалации. План «Б» — бороться за каждый дюйм своей земли, каждый город и каждую деревню. <…> Бороться до нашей победы, разумеется», — сказал украинский министр.

В свою очередь, глава Госдепартамента заявил, что Москва намерена подчинить Украину и восстановить свою сферу влияния. Блинкен обвинил Россию в отказе от дипломатии для разрешения украинского вопроса, но подчеркнул, что Штаты готовы продолжать диалог «при наличии у Москвы такого желания».

«Вызывающая глубокое беспокойство речь президента Путина вчера и его сегодняшние высказывания ясно показывают миру, как он видит Украину — не как суверенное государство с правом на территориальную целостность и независимость, а как что-то созданное Россией и потому подчиненное ей», — сказал Энтони Блинкен.

По его словам, РФ намерена уничтожить украинскую демократию и «игнорирует права десятков миллионов украинцев». Кроме того, американский госсекретарь пригрозил ввести новые санкции в случае эскалации.

Выступая в Пентагоне, Кулеба заявил о возможном способе прекратить эскалацию – завалить Россию несколькими волнами санкций.

«Санкции, о которых объявил президент Байден, кажутся серьезными, если рассматривать их как первый шаг. Из разговоров с президентом Байденом и госсекретарем Блинкеном я понял, что это первый шаг, и они готовы усилить давление на Россию, если она пойдет на эскалацию», — сказал представитель Киева телеканалу Fox News.

Свежие антироссийские санкции, добавил Кулеба, задели «ядро» финансовых интересов президента Владимира Путина и его окружения. По его мнению, от этих ограничений не пострадают простые россияне. Министр иностранных дел Украины добавил, что «необходимо именно такое воздействие».

Такая позиция в целом повторяет санкционную позицию администрации Байдена. Белый дом в последнее время неоднократно заявлял, что ограничительные меры в отношении России из-за Украины «не направлены на народ России». Однако под ударом должны оказаться финансовая и промышленная мощь РФ.

Двумя днями ранее Путин объявил о признании Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). США и Евросоюз на следующий день ввели персональные и точечные санкции против российских чиновников, бизнесменов и «связанных с путинским окружением» финансовых организаций и предприятий.