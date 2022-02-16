Зеленский ужесточил санкции против Шария и «Страны.ua»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об ужесточении санкций против оппозиционного блогера Анатолия Шария и портала «Страна.ua». Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно тексту указа, персональные и экономические санкции, введенные против блогера в августе 2021 года, отныне также распространяются на его жену Ольгу Шарий и тещу Аллу Бондаренко. Кроме того, под ограничения попало и информагентство «Шарий.net», которое возглавляет журналист.

Шарий уже отреагировал на решение Зеленского. В своем официальном Telegram-канале он назвал политика «кокаиновым наркоманом» и «смешным чучелом». «Думает жить вечно и вечно быть президентом», — написал блогер.

В свою очередь ограничения против «Страны.ua», предполагавшие блокировку сайта издания, были расширены и на его «зеркала». Украинские провайдеры будут обязаны блокировать ресурсы «идентичные по содержанию» основной странице проекта. «Это признание нашей работы. Значит, продолжают за ней следить, значит, боятся», — прокомментировали санкции в самом издании.