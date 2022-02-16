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50 минут назад

Зеленский ужесточил санкции против Шария и «Страны.ua»

Lenta.ruиещё 3

Зеленский ужесточил санкции против Шария и «Страны.ua»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об ужесточении санкций против оппозиционного блогера Анатолия Шария и портала «Страна.ua». Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно тексту указа, персональные и экономические санкции, введенные против блогера в августе 2021 года, отныне также распространяются на его жену Ольгу Шарий и тещу Аллу Бондаренко. Кроме того, под ограничения попало и информагентство «Шарий.net», которое возглавляет журналист.

Шарий уже отреагировал на решение Зеленского. В своем официальном Telegram-канале он назвал политика «кокаиновым наркоманом» и «смешным чучелом». «Думает жить вечно и вечно быть президентом», — написал блогер.

В свою очередь ограничения против «Страны.ua», предполагавшие блокировку сайта издания, были расширены и на его «зеркала». Украинские провайдеры будут обязаны блокировать ресурсы «идентичные по содержанию» основной странице проекта. «Это признание нашей работы. Значит, продолжают за ней следить, значит, боятся», — прокомментировали санкции в самом издании.

Впервые санкции против «Страны.ua» были введены в августе 2021 года. Домен портала был заблокирован в зоне ua, однако сайт успели перенести на strana.news. Позже главред издания Игорь Гужва заявил, что «Страна.ua» попала под санкции из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни Зеленского.

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