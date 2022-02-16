США пообещали не давить на Украину в вопросе вступления в НАТО

<p> «Мы, Соединенные Штаты, никогда не будем давить на Украину или другие страны, чтобы они вступали или не вступали в международные альянсы. Это должны решать они сами, а также другие члены НАТО», — сказала она.</p><p> Пресс-секретарь пояснила, что у каждое государство должно «выбирать свой курс и само решать, с кем объединяться».</p><p> Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко <a href="https://rtvi.com/news/ukrainskiy-posol-skazal-chto-ukraina-mozhet-otkazatsya-ot-vstupleniya-v-nato-v-kieve-eto-oprovergli/">заявил</a>, что украинские власти могут отказаться от идеи вступления в НАТО, чтобы не воевать с Россией. Он подчеркнул, что Украину могут склонить к такому решению. </p><p> Однако в Киеве слова дипломата опровергли, отметив, что высказывание было вырвано из контекста.<br></p><p> «Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны», — ответил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.<br></p><p> При этом в МИД Украины подчеркнули, что немедленный прием страны в альянс стал бы лучшей гарантией безопасности для государства.</p><p> Как <a href="https://rtvi.com/news/direktor-moskovskogo-tsentra-karnegi-nato-nevygodno-prinimat-v-svoy-sostav-ukrainu/">пояснял</a> RTVI директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, в действительности Западу невыгодно принимать Украину в альянс, так как в случае войны с Россией, НАТО придется направить туда войска и защищать Украину.</p><p> «Репутационные потери в случае, если страна НАТО подвергнется нападению со стороны Российской Федерации и Соединенные Штаты не ответят вооруженной силой на это нападение <...>, будут очень существенными», — сказал он.<br></p><p> Власти России также настаивают на том, чтобы НАТО не приняла Украину в альянс и дала по этому поводу письменные гарантии Москве. В Кремле неоднократно пояснили, что расширение НАТО на восток к российским границам будет расценено как угроза. Предполагается, что именно в связи с возможностью вступления Украины в альянс, Россия начала стягивать войска к украинской границе.<br></p><p> В январе 2022 года Россия провела с США, НАТО и ОБСЕ трехраундовые переговоры по этому поводу. Позднее президент Владимир Путин <a href="https://rtvi.com/news/-kinuli-nu-prosto-obmanuli-putin-skazal-chto-ssha-ne-uchityvaet-interesy-rossii-po-garantiyam-bezopa/">заявил</a>, что США в своем ответе по гарантиям взаимной безопасности проигнорировали российские интересы и ответ американцев не устраивает Кремль.<br></p>