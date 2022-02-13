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9 часов назад

Зеленский призвал Евросоюз незамедлительно ввести санкции против России

Газета.Ruиещё 12

Правительство Украины выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и предлагает как можно скорее ввести санкции против России, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте главы государства. У украинского лидера состоялся телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсуждалось, в том числе, введение ограничений против Москвы. "Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг - это паника", - приводит заявление Зеленского сайт его офиса. В ходе разговора собеседники обсудили ситуацию с безопасностью и обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных переговоров. "Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против России с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля", - уточняется в сообщении. В свою очередь Мишель подтвердил решительную и непреклонную поддержку ЕС суверенитета Украины. Ранее в Госдепе допустили российскую провокацию на Украине.

Зеленский призвал Евросоюз незамедлительно ввести санкции против России
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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