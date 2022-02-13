Госавиаслужба: Оснований для закрытия неба над Украиной нет

Никаких оснований для закрытия воздушного пространства над Украиной нет. Об этом заявил глава Государственной авиационной службы страны Александр Бильчук.

Фото: Российская Газета Российская Газета

По его словам, которые приводят местные СМИ, "авиапространство над Украиной остается открытым, никаких оснований для закрытия неба над Украиной на сегодняшний день нет". "Ситуация стабильна", - подчеркнул Бильчук.

Как заявили со своей стороны в министерстве инфраструктуры, "закрытие воздушного пространства - суверенное право Украины", и никто в Киеве такого решения не принимал.

Тем не менее некоторые западные авиакомпании на фоне спровоцированной Вашингтоном и Лондоном напряженности отменили рейсы на Украину. Среди них - Delta Airlines, KLM, Ryanair, польская LOT.

Как стало известно, во многом такие решения были спровоцированы британскими страховыми компаниями, уведомившими перевозчиков о прекращении действия страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины. На чем именно были основаны эти шаги, не известно. Однако это произошло вскоре после того, как с посольства Соединенного Королевства в Киеве был снят британский флаг (обычно это делается в случае прекращения работы дипмиссии). И все это на фоне непрекращающихся бездоказательных обвинений, звучащих из Вашингтона.