МИД Финляндии призвал своих граждан покинуть Украину

МИД Финляндии призвал находящихся на Украине финских граждан срочно покинуть страну в связи со складывающейся вокруг нее напряженной ситуацией. Об этом говорится в опубликованном в пятницу вечером сообщении министерства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.