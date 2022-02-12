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1 час назад

МИД Финляндии призвал своих граждан покинуть Украину

ТАССиещё 1

МИД Финляндии призвал находящихся на Украине финских граждан срочно покинуть страну в связи со складывающейся вокруг нее напряженной ситуацией. Об этом говорится в опубликованном в пятницу вечером сообщении министерства.

МИД Финляндии призвал своих граждан покинуть Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Немедленно покиньте страну с помощью имеющихся коммерческих перевозок из-за напряженной и непредсказуемой ситуации с безопасностью", - говорится в рекомендациях для находящихся на Украине финнов.

Ранее ряд стран, в том числе США, Латвия, Южная Корея, Эстония, рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Украину из-за опасения начала военных действий.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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