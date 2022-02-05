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8 часов назад

МИД назвал публикации по Украине "плодом извращения"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальные публикации агентства Bloomberg и газеты Bild, назвав их глобальным информационно-политическим марафоном натовских желаний.

"Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все", - написала в своем Telegram-канале Захарова.

Ранее таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. Со своей стороны, посольство РФ в Германии назвало материал "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация появилась после ночного сообщения агентства Bloomberg о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Ложная информация провисела на сайте полчаса. Издание признало публикацию ошибочной и объявило о проведении служебного расследования. Газета The New York Post расценила действия Bloomberg как "грубую ошибку".

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