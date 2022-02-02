Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде

Президент России увеличил число заместителей главы Россотрудничества с пяти до шести. Одним указом Путин назначил Поклонскую заместителем главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества), а другим – освободил от должности посла в Кабо-Верде. Вместе с Поклонской замглавы агентства стал и Илья Баланин. До этого он был замгубернатора Ярославской области. Поклонская уже отреагировала на свое назначение. Она заявила, что в первую очередь будет защищать права россиян в других странах, в частности на Украине. "В Россотрудничестве и на этой должности я буду стараться выполнять достойно свои обязанности во благо нашей Родины и во благо людей. Конечно же, я буду стараться делать все, что от меня зависит, чтобы укреплять наши позиции и выполнять свои обязанности достойно", – сказала Поклонская. Информация о том, что ее должны назначить на эту должность, просочилась в СМИ еще в конце января. Но в Кремле эти слухи комментировать не стали. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что назначения не анонсируются и не обсуждаются с журналистами. Осталась в России В октябре прошлого года Путин объявил о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде. Вслед за этим посыпались угрозы со стороны украинских политиков о том, что они запросят экстрадицию экс-прокурора Крыма. На Украине возбуждено уголовное дело против главы Крыма Сергея Аксенова и Натальи Поклонской. По версии следствия, в феврале и марте 2014 года они создали "преступную организацию", силами которой "свергли конституционный строй и изменили границы Украины, оказав содействие России". Им инкриминируют целый ряд преступлений: госизмену, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, захват госвласти и другое. Всего обвиняют восемь человек. 30 ноября суд разрешил задержать Аксенова. Против Поклонской аналогичное решение приняли 7 декабря. Но их смогут арестовать, только когда они приедут на Украину. В своем Telegram-канале Поклонская призывала киевские власти заниматься местными предателями "у себя под носом", а не "заглядывать в Россию". "Коллеги, займитесь делом. Разберитесь с теми, кто организовал госпереворот в 2014 году, и тогда закончится бардак в стране. Могу помочь, если не получается самостоятельно", – добавила она. 19 января российский МИД сообщил, что Поклонская не поедет в Кабо-Верде в качестве посла по личным причинам. 2 февраля Наталья Поклонская заявила, что готова помочь Киеву понять, почему в 2014 году Крымский полуостров стал частью России. Незадолго до этого нардепы Украины создали временную комиссию по расследованию фактов, которые повлияли на потерю региона. "Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках - как на русском, так и на украинском", – отметила экс-прокурор. По ее мнению, то, что власти Украины задумались над причинами случившегося – это "позитивный сдвиг", так как есть "намек на признание очевидных вещей – референдум прошел и для этого была причина". Поклонская добавила, что причиной стал госпереворот после "кровавых событий на майдане". Она отметила, что крымчане были не согласны с новой властью. "Под угрозой расправы полуостров, обороняясь, и провел референдум", – заключила она.