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4 часа назад

Нуланд: США видят готовность России к диалогу по ответам Вашингтона по безопасности

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что администрация президента Соединенных Штатов видит признаки заинтересованности со стороны России в диалоге по ответам Вашингтона на ее предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом она рассказала в эфире телеканала CBS. "Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняла аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям", — рассказала Нуланд. Она отметила, что одним из признаков такой заинтересованности со стороны Москвы является тот факт, что "госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе". Ранее посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал замминистра иностранных дел России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона. МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Нуланд: США видят готовность России к диалогу по ответам Вашингтона по безопасности
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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