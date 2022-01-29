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7 часов назад

Пентагон: войска США готовы для переброски в Европу

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что войска США приведены в состояние повышенной готовности для переброса в Европу. Однако на данный момент военные не осуществляют никаких перемещений.

Глава Пентагона Остин: США не начинали перебрасывать войска в Европу
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Мы не перемещали никаких войск. Мы привели войска в состояние повышенной готовности», — передают РИА «Новости» заявление Остина в ходе пресс-конференции.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена.

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