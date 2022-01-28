У Зеленского и Байдена появились разногласия насчёт «вторжения» России

Переговоры между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом, которые прошли 27 января, оказались неудачными. Об этом узнал телеканал CNN. По словам источника в Белом доме, телефонный разговор двух лидеров «прошёл не очень хорошо». Между ними возникли разногласия из-за оценки возможного российского «вторжения» на украинскую территорию. Байден считает его «очевидной вероятностью», а вот Зеленский назвал угрозу «неоднозначной». «В ходе беседы, которую назвали "долгой и откровенной", Байден предупредил своего украинского коллегу о том, что нападение России может быть неизбежным, как только земля промёрзнет в феврале. Зеленский подтвердил свою позицию об "опасной, но неоднозначной" угрозе со стороны РФ и заявил об отсутствии уверенности в том, что нападение произойдёт», — рассказал собеседник телеканала. При этом пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн подчеркнула, что анонимные источники лгут. «Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Он говорил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны», — указала она. 27 января состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена, во время которого обсуждались вопросы безопасности и финансовой помощи Украине. 25 января на Украину прибыла третья часть пакета военной помощи, одобренного президентом США Джо Байденом. Груз из 79 т, среди которого были 300 противотанковых установок Javelin, доставили в аэропорт Борисполь в Киеве. Всего на Украину доставят вооружений на $200 млн. Фото: president.gov.ua