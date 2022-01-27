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2 часа назад

США призвали Россию отказаться от угроз Вашингтону

США призвали Россию отказаться от угроз Вашингтону
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки призвала Россию отказаться от угроз Вашингтону в случае недовольства письменным ответом США на предложения о гарантиях безопасности, которые были переданы Москве. Ее слова приводит РИА Новости.

Псаки подчеркнула, что «агрессором» выступает Россия, сосредоточившая силы на границе с Украиной. Она добавила, что при этом Соединенные Штаты предпочли бы дипломатическое разрешение вопроса, для чего Москве предоставлены все возможности.

«А когда они угрожают, госсекретарь [Энтони] Блинкен на днях хорошо сказал, заставил меня посмеяться: "Как будто лиса угрожает атаковать куриц в курятнике, потому что чувствует угрозу от них"», — сказала представитель американской администрации.

Ранее глава Госдепартамента Энтони Блинкен подтвердил передачу письменного ответа Вашингтона в Москву по гарантиям безопасности. Его привез в российское Министерство иностранных дел посол США в РФ Джон Салливан в среду, 26 января и передал послание заместителю министра иностранных дел Александру Грушко.

Госсекретарь подчеркнул, что документ содержит ранее озвученные Соединенными Штатами позиции и предложения по сотрудничеству, в том числе «очень позитивные моменты», которые позволят найти точки соприкосновения с Москвой в тех сферах, где это возможно.

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