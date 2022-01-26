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3 часа назад

В МИД подтвердили, что ответ НАТО по безопасности был передан послу России в Брюсселе

Ответ НАТО о гарантиях безопасности был передан послу России в Брюсселе Александру Токовинину, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ. Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что посол США Джон Салливан в среду, 26 января, передал замглавы МИД Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон не будет обнародовать письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров по этому поводу ранее заявлял, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если они об этом попросят. МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

В МИД подтвердили, что ответ НАТО по безопасности был передан послу России в Брюсселе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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