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1 час назад

В австрийском архитектурном бюро прокомментировали санкции Украины

Санкции Украины не окажут влияние на деятельность австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au. Архитектурная компания продолжит строительство оперного театра в Крыму, несмотря на прямые угрозы посла Украины в Австрии "разрушить существование бюро". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС во вторник директор этого бюро Вольф Д. Прикс, комментируя решение властей Украины ввести санкции против этой крупной архитектурной компании из Вены и шести ее сотрудников, которые являются австрийскими гражданами.

В Австрии прокомментировали санкции Украины
Фото: ReutersReuters

"Санкции не окажут влияние на нашу деятельность в России. Я ведь не работаю на Украине. Они ввели санкции и говорят нам, что нам нельзя строить оперу в Крыму, но, с юридической точки зрения, это неверно, поскольку санкционный механизм ЕС не затрагивает культурные объекты", - отметил Прикс в ответ на вопрос, окажут ли украинские санкции влияние на деятельность компании.

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