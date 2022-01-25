В Австрии прокомментировали санкции Украины

"Санкции не окажут влияние на нашу деятельность в России. Я ведь не работаю на Украине. Они ввели санкции и говорят нам, что нам нельзя строить оперу в Крыму, но, с юридической точки зрения, это неверно, поскольку санкционный механизм ЕС не затрагивает культурные объекты", - отметил Прикс в ответ на вопрос, окажут ли украинские санкции влияние на деятельность компании.