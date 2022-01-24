СМИ: хуситы нанесли ракетный удар по ОАЭ

Минувшей ночью хуситы вновь атаковали Абу-Даби и Дубаи. Об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ.

Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, Globallookpress Ammar Safarjalani, Xinhua, Globallookpress

Система ПРО ОАЭ уничтожила несколько баллистических ракет. Тем не менее в городах слышны взрывы. О погибших и раненных информации не поступало.

Предположительно, целями стала авиабаза Эмиратов и нефтехранилища. Сейчас все самолеты в аэропорту Абу-Даби находятся в режиме ожидания - в качестве меры предосторожности. Даже гражданские борты готовы подняться в воздух, чтобы уйти на безопасное расстояние.