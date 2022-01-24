В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
37 минут назад

Госдеп порекомендовал американцам не приезжать в Россию

Госдепартамент США выпустил обновлённые рекомендации по зарубежным поездкам, где американским гражданам не советуют посещать Россию из-за «сохраняющейся напряжённости» вдоль российско-украинской границы. Внешнеполитическое ведомство США также заявило о том, что Москва произвольно трактует собственное законодательство, и отметило, что в России существует угроза терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдеп порекомендовал американцам не приезжать в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не посещайте Россию из-за сохраняющейся напряжённости на границе с Украиной, возможных преследований граждан США, COVID-19, терроризма, преследований со стороны российских силовиков и произвольного применения местного законодательства, — сказано в рекомендациях.

Несмотря на обвинения со стороны коллективного Запада, Россия продолжает всецело отвергать любые сообщения о «вторжении» на Украину. МИД РФ неоднократно заявляло, что эти заявления используются в качестве предлога для размещения дополнительных сил НАТО у границ России.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить в странах Балтии и Восточной Европе несколько тысяч американских военных, а также корабли и авиацию. Такой шаг власти Штатов готовы сделать на фоне растущих опасений относительно возможного «вторжения» России на Украину.

Конфликты,В мире,Джозеф Байден,НАТО,МИД,Госдеп США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители