Госдеп порекомендовал американцам не приезжать в Россию

Госдепартамент США выпустил обновлённые рекомендации по зарубежным поездкам, где американским гражданам не советуют посещать Россию из-за «сохраняющейся напряжённости» вдоль российско-украинской границы. Внешнеполитическое ведомство США также заявило о том, что Москва произвольно трактует собственное законодательство, и отметило, что в России существует угроза терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

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Не посещайте Россию из-за сохраняющейся напряжённости на границе с Украиной, возможных преследований граждан США, COVID-19, терроризма, преследований со стороны российских силовиков и произвольного применения местного законодательства, — сказано в рекомендациях.

Несмотря на обвинения со стороны коллективного Запада, Россия продолжает всецело отвергать любые сообщения о «вторжении» на Украину. МИД РФ неоднократно заявляло, что эти заявления используются в качестве предлога для размещения дополнительных сил НАТО у границ России.