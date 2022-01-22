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3 часа назад

«Обида на Байдена»: в Госдуме назвали жестом отчаяния введенные Украиной санкции

«Обида на Байдена»: в Госдуме назвали жестом отчаяния введенные Украиной санкции
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Санкции Украины, направленные против российский компаний и чиновников, являются жестом отчаяния республики после переговоров США и РФ. ОБ этом сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

— Это жест отчаяния, и проглядывается, конечно, обида на Байдена после последней пресс-конференции и последних заявлений. Сейчас Зеленский лучше стал понимать, что Украину спасать никто не собирается и что она используется в больших разговорах между Москвой и Вашингтоном, — уточнил Шхагошев в беседе с РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции не только против русских компаний и чиновников, но и в отношении ряда российских судей и правоохранителей. Более того, меры коснулись и некоторых граждан Австрии. Член комитета Госдумы посчитал введенные санкции несерьезными и добавил, что они не представляют никакой угрозы.

К указу прилагается дополнение со списком фамилий, в отношении которых вводятся санкции. Там есть имя Лебедева Артемия Андреевича 1975 года рождения, арт-директора «Студии Артемия Лебедева».

Под санкциями также оказались несколько российских судей и трое граждан Австрии. Также ограничения ввели в отношении ряда компаний, в том числе «Геоземстроя», «Ленпромтранспроекта» и «Страховой бизнес группы».

Санкции включают в себя блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и остановку финансовых операций.

Конфликты,Адальби Шхагошев,Владимир Зеленский,Артемий Лебедев,Госдума,РИА Новости,
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