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4 часа назад

Time поместил на обложку Байдена, над которым сгустились тучи после года у власти

Один из ведущих американских общественно-политических журналов Time разместил на обложке свежего номера президента США Джо Байдена, сообщает ТАСС.На изображении над американским лидером сгустились тучи. Там Байден сидит в Овальном кабинете и смотрит вверх, откуда из туч идет дождь. Вода заливает рабочий стол и лежащие на нем папки "Инфляция", "Путин", инициатива Build Back Better ("Отстроим заново еще лучше"), "Избирательные права" и "Трамп-2024". За спиной у Байдена стоят коробки с экспресс-тестами на COVID-19. В правом нижнем углу помещена надпись "Первый год".К записи издание прикрепили статью с критикой главы Белого дома и его правительства, а заголовок звучит как "Администрация Байдена сбилась с пути".Ранее президент США Джо Байден разделил позицию Владимира Путина по вопросу гарантий безопасности для России. В ходе разговора Путин заявил о важности переговоров по безопасности для России. Дипломат добавил, что Байден отреагировал на предложения России по гарантиям безопасности логично и серьезно.

Time поместил на обложку Байдена, над которым сгустились тучи после года у власти
Фото: Москва24Москва24
Конфликты,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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