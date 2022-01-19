Макрон заявил в Европарламенте о необходимости диалога с Россией

"Этот диалог я защищаю на протяжении нескольких лет. Он не опция, потому что нашу историю и географию изменить нельзя", - приводит РИА Новости слова Макрона в ходе выступления в Европарламенте, когда французский президент рассказал о приоритетах председательства Парижа в ЕС. Эта миссия сроком 6 месяцев началась 1 января.