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21 час назад

Порошенко объявили в розыск на Украине по инициативе СБУ

Порошенко объявили в розыск на Украине по инициативе СБУ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в розыске по инициативе СБУ. Об этом свидетельствуют данные украинского МВД в понедельник, 17 января.

Как следует из информации министерства, политик является «лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования». При этом датой исчезновения экс-президента указано 24 декабря 2021 года, отмечает РИА Новости.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать Порошенко по делу о госизмене. 17 января политик прилетел из Варшавы в Киев, где проходит суд по делу о государственной измене.

Конфликты,Александр Турчинов,Петр Порошенко,СБУ,МВД,РИА Новости,
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