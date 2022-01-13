Экономика Казахстана восстанавливается после беспорядков, не нарушив связи с РФ

Токаев поручил стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения. По его словам, к 2025 году инфляция в республике должна опуститься до 3,4%. Сейчас она более 8% в год в целом, а продовольственная - около 11% ежегодно.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Члены нового правительства, едва приняв присягу, тут же стали выступать с предложениями по исправлению ситуации в экономике, включая валютные интервенции, реформу потребительского кредитования, политику субсидий. А вице-премьер и министр торговли и интеграции Бахыт Султанов пообещал обеспечить "физическую и ценовую доступность основных видов продовольственных товаров" и усилить контроль за ценообразованием. Последнее особенно актуально, учитывая массовые жалобы населения на повышение цен, несоответствие цены товара и его указанной на ценнике стоимости, продажу просроченных продуктов - огромное число подобных жалоб было собрано Агентством по защите и развитию конкуренции Казахстана.

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Уличные беспорядки вроде тех, что произошли в Казахстане, всегда действуют на экономику негативно. По данным на 12 января, общая сумма ущерба бизнесу составила, по приблизительным подсчетам, 103,7 млрд тенге (17,7 млрд рублей). Из них 102,2 млрд тенге (17,5 млрд рублей) пришлись на Алма-Ату. И это, скорее всего, не последние цифры, масштаб ущерба возрастает с каждым днем. Но основной урон понес малый и средний бизнес, чьи магазины и торговые точки были разгромлены.

Произошедшее в Алма-Ате, Актау, Жанаозене и других городах несильно скажется на преимущественно сырьевой экономике страны. Около 45% госбюджета формируется за счет нефтегазового сектора.

Несмотря на все катаклизмы, реальный рост ВВП Казахстана в этом году, по прогнозам, составит от 3,7% до 4%

Цена на нефть остается одним из основных макроэкономических факторов для курса казахского тенге, так как объем предложения иностранной валюты на внутреннем рынке преимущественно зависит от цены на нефть. Аналитики ожидают в 2022 году стоимость нефти, несмотря на увеличения предложения со стороны ОПЕК+, в коридоре 74-100 долларов за баррель, а Bank of America полагает, что стоимость барреля может подняться до 120 долларов.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Елена Березина

В нынешнем году реальный рост ВВП Казахстана прогнозируется, согласно выводам казахстанского "Института экономических исследований", на уровне 3,9%. Прогноз Всемирного банка по росту ВВП Казахстана- 3,7% в 2022 году и 4,8% в 2023 году. По оценке аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), замедление экономической активности в январе 2022 года будет нивелировано в кратчайшие сроки: "Очевидно, ключевой задачей в ближайший месяц станет возврат экономики на устойчивую траекторию роста. ЕАБР ожидает, что рост ВВП Казахстана по итогам текущего года составит около 4%".

В крупных нефтегазовых проектах Казахстана высока доля иностранных инвестиций - 80-90%. Крупнейшими иностранными инвесторами нефтегазовых проектов Казахстана являются Chevron, ExxonMobil, Eni, Shell, Total и "Лукойл". По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, поскольку беспорядки были кратковременными, носили скорее социальный характер и не были направлены на изменение дружелюбной политики Казахстана по отношению к иностранным инвесторам, уход из страны зарубежных компаний маловероятен. Так же, как и то, что происходящее в стране может сказаться на экономиках соседних государств, в том числе и России.

России в сотрудничестве с Казахстаном принадлежит особая роль. Во-первых, обе страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Во-вторых, последние 20 лет Казахстан прокачивает нефть на мировые рынки через российские трубопроводы, в первую очередь это Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и линия Атырау - Самара.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Елена Березина

В плане транзита помимо железнодорожных и автомобильных поставок в Россию из Китая и стран Средней Азии по территории северного Казахстана через город Петропавловск также проходит участок Транссиба, он имеет статус казахстанского филиала Южно-Уральской железной дороги.

Также на севере Казахстана "Русал" ведет добычу угля на месторождении "Богатырь-Комир", в котором российской компании принадлежит половина. Добытое сырье, а это более 40% от всей угледобычи в республике, используется для Рефтинской ГРЭС в России.

Российские Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк имеют в Казахстане свои дочерние отделения. "Интер РАО" планирует создать совместное предприятие с казахстанскими партнерами для импорта электроэнергии из России. В последнее время ее потребление в республике сильно возросло как из-за развития производств, так и по причине переезда в Казахстан китайских майнеров криптовалют, которым запретили заниматься их бизнесом на родине. Кроме того, есть планы построить в Казахстане АЭС силами России.

Наконец, в Казахстане находится ЗАТО "Байконур", за аренду которого Россия платит 115 млн долларов в год. Он остается главным космодромом России, а с учетом обширных планов освоения космического пространства, имеющихся у многих государств, международное значение Байконура будет только возрастать.

Казахстан - мировой лидер по производству топливного урана - его доля на мировом рынке - 41%. Запасы урана в стране - 14% от мировых. Казахстанские месторождения урана - одни из самых легкоразрабатываемых в мире, из-за чего себестоимость его добычи ниже, чем в других регионах. Из 13 рудников в разработке 11 участвуют компании из Канады, Китая, Франции, Японии и России ("Росатом"). "В последние годы мы наблюдаем положительный экономический рост в этой стране. Мы заинтересованы в стабильном Казахстане как в постоянном политическом и экономическом партнере ЕС", - заявил депутат Европарламента Рышара Чарнецки. Глава МИД КНР Ван И также заявил, что Китай заинтересован в стабильности республики.

Несмотря на все катаклизмы, реальный рост ВВП Казахстана в этом году, по прогнозам, составит от 3,7% до 4%

На фоне уличных беспорядков котировки на нефть в мире выросли на 4%. Впрочем, по мнению эксперта Аналитического центра при правительстве РФ Александра Курдина, тренд не сильно связан с казахстанскими событиями: ключевым фактором, скорее всего, является устойчивый спрос - например, в США за декабрь заметно снизились запасы нефти и нефтепродуктов, так что они теперь меньше уровней предкризисного 2019 года.

Не переоценивает влияние беспорядков в Казахстане и аналитик "Финам" Андрей Маслов. Они дали стимул к росту нефтяных котировок, которые поднялись с 78 до 82 долларов за баррель. Но рост произошел и на фоне приостановки работы крупнейшего в Ливии трубопровода, что привело к снижению объемов экспорта нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. А вся добыча нефти в Казахстане - около 1,6 млн баррелей в сутки.