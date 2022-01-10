"Разобраться в происходящем сложно": мировые СМИ о событиях в Казахстане

Волнения в Казахстане, начавшиеся 2 января после неожиданного повышения цен на сжижженный газ, вскоре переросли в массовые беспорядки. Протестующие заняли аэропорт Алма-Аты и здание Комитета национальной безопасности. В ответ власти применили силу. Официальных данных по количеству погибших к настоящему времени нет.

Фото: ТАСС ТАСС

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The New York Times: "Трудно понять, что именно происходит в Казахстане, по большому счету отрезанном сейчас от внешнего мира. Главные аэропорты закрыты или работают в ограниченном режиме, интернет и телефонные линии в основном отключены. Политический кризис начался с протестов, поначалу мирных, которые вспыхнули из-за цен на топливо в нефтедобывающем городе на западе Казахстана и быстро охватили всю страну. Алма-Ата превратилась в зону боевых действий, главные правительственные здания были сожжены, а аэропорт захватила толпа. Быстрота превращения протестов из мирных в хаос привела к возникновению слухов, что общественное недовольство коррупцией в богатой нефтью стране может быть использовано различными фракциями во власти для борьбы между собой...

Вступление Касым-Жомарта Токаева в должность президента сначала выглядело возможной моделью организации передачи власти для других авторитарных режимов, которая позволяет не терять контроль. Но вместо этого в Казахстане на этой неделе произошел взрыв насилия, а Токаев встал во главе безжалостного разгрома протестующих и отправил в отставку своего прежнего благодетеля, 81-летнего Нурсултана Назарбаева, с последнего занимаемого им поста — главы Совета безопасности.Пока слишком рано делать выводы о том, станет ли кризис в Казахстане победой [президента РФ Владимира] Путина, который быстро откликнулся на призыв Токаева о помощи, отправив солдат под российским командованием для подавления восстания. Москве раньше уже случалось отправлять за рубеж "миротворцев", которые оставались в принимающей стране надолго… Но эксперты по Центральной Азии говорят, что, когда 68-летний Токаев оказался в осаде и стал терять позиции, у него не нашлось в достаточном объеме ни сил, ни независимости, чтобы справиться в одиночку. Его союз с Москвой может потенциально означать перемены во всем регионе, который стал ареной для соперничества между Соединенными Штатами, Россией и Китаем".

The Wall Street Journal: "По мере роста насилия и на фоне удивительной слабости, которую продемонстрировали казахстанские государственные структуры, российское военное вмешательство внесло новый и критически важный элемент в кризис. Появляется риск того, что внутренний конфликт, вызванный локальным возмущением из-за роста цен на топливо и не имевший геополитического измерения или религиозной окраски, теперь может перерасти во что-то более опасное...

The Washington Post: "Путин, направив войска, как кажется, стремится сдержать нестабильность на периферии России. Но ряд бывших должностных лиц США предупредил, что следующий шаг для него будет трудным… Начав это вмешательство, Москва должна теперь продумать, как его завершить... Казахстан во времена Нурсултана Назарбаева находился на промежуточной орбите между Россией и Западом. Путин, который добивается стабильности на границах страны, очевидно, хочет, чтобы Казахстан в большей степени вошел в поле притяжения России. Но это проще сказать, чем сделать".

The Hill: "События в Казахстане нервируют руководство, казалось бы, могущественного китайского государства. И у Пекина есть все основания для беспокойства... Протесты в Казахстане — вызов, с которым председатель КНР Си Цзиньпин может не справиться. Беспорядки могут распространиться через китайско-казахстанскую границу в Синьцзян-Уйгурский автономный район, где живут этнические казахи... Последнее, чего хотят китайские лидеры, — чтобы китайские граждане черпали вдохновение у соседей-казахов".

Financial Times: "Бывший глава разведки Казахстана был арестован по подозрению в государственной измене в тот момент, когда правительство пытается восстановить порядок после жестоких протестов, в результате которых правительственные здания были разрушены и десятки человек погибли в бывшей республике Советского Союза. О задержании Карима Масимова 6 января объявил Комитет национальной безопасности (КНБ), который он возглавлял до среды, когда был уволен президентом Касым-Жомартом Токаевым. Этот ход позволяет предположить, что уличные протесты, которые начались из-за роста цен на энергоносители, спровоцировали борьбу за власть между Токаевым и его предшественником Нурсултаном Назарбаевым, первым президентом постсоветской эпохи, долго руководившим страной... Бывший премьер-министр Масимов был сторонником Назарбаева, ушедшего с поста президента в 2019 году, но сохранившего контроль над влиятельным казахстанским Советом безопасности вплоть до среды, когда Токаев отправил его в отставку и сам занял эту должность... Протеже Назарбаева Токаев рассматривался как временная фигура, пока бывший президент сохранял контроль над службой безопасности, выполняя роль "отца нации". На самом деле Масимов контролировал страну, и ходили слухи, что он держал Токаева под наблюдением. Это изменилось в среду, когда Токаев установил контроль над Советом безопасности".

The Sunday Times: "Что произойдет дальше, неясно. Пока кажется, что Токаев смог взять ситуацию под контроль, но насилие может вспыхнуть вновь, если он не сможет устранить лежащие в основе экономические трудности, которые могут потребовать фундаментальных реформ и перераспределения богатств, что может быть не очень хорошо воспринято правящими кланами. Решение президента призвать на помощь российские войска может быть плохо воспринято многими казахстанцами, даже если их основными задачами — как это кажется сейчас — будет обеспечение защиты государственных зданий и других критически важных объектов в столице, а не подавление протестов".

The Guardian: "Путин может рассчитывать, что в результате стремительной операции в Казахстане будет восстановлен порядок и страна останется в долгу перед Москвой, однако эти действия сопряжены с риском. Тот факт, что ввод войск ОДКБ рассматривается в качестве российской интервенции, вызывает тревогу у многих в Казахстане, где одним из главных достижений предыдущего президента Нурсултана Назарбаева было недопущение серьезного конфликта между казахским большинством и этническим русским меньшинством. Казахстан гордился своей "многовекторной" внешней политикой на протяжении многих лет — близкие отношения с Москвой не мешали хорошим отношениям с западными странами".

Франция

Le Journal du Dimanche: "Первые манифестации, начавшиеся неделю назад на западе страны из-за резкого роста цен на сжиженный газ, подпитывались в своей основе жутким экономическим неравенством и проходили в определенном спокойствии. Те же, что были организованы спустя пару дней за тысячу километров оттуда, в Алма-Ате, быстро переросли в беспорядки.

В действительности это стало результатом борьбы между кланами во власти. Токаев в любом случае воспользуется хаосом, чтобы начать блицкриг против лагеря Назарбаева. Он уже отобрал у него полномочия председателя Совета безопасности, распустил правительство и разобрался с двумя ключевыми представителями старой системы: племянником Назарбаева Саматом Абишем, занимавшим пост замглавы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, и — главное — с бывшим премьер-министром и главой этого комитета Каримом Масимовым. Между тем в разгар беспорядков полиция странным образом самоустранилась. "В этот момент Токаев понял, что он был "голым королем", поскольку не обладал твердой властью над структурами безопасности", — считает Пужоль. Не имея возможности рассчитывать на собственные силы, казахстанский лидер обратился за помощью к Москве".

Le Figaro: "Почему власти Казахстана избрали риторику борьбы с террористической угрозой, в которую никто не верит? Вызвано ли это опасением народного восстания? Противоборством между командой президента Токаева и окружением его предшественника Нурсултана Назарбаева? Предшественник держал страну в своих руках до минувшей среды, когда его преемник объявил, что отныне он сам руководит Советом безопасности республики. Вот уже 30 лет семья Назарбаева и ее доверенные лица делили между собой огромный пирог казахстанской экономики, завладеть которым хотели бы многие. В этих условиях Токаев попросил о развертывании миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), постсоветского военного альянса, в котором доминирует Москва. "Россия не могла позволить, чтобы правительство дружественной соседней страны оказалось во власти улицы. Не стоит недооценивать и то беспокойство, которое могла вызвать у Москвы революция в Белоруссии", — считает эксперт французского Фонда стратегических исследований Изабель Факон. Это первая миротворческая миссия, которую развернула Организация Договора о коллективной безопасности. До сих пор ОДКБ отклоняла такие просьбы, приводя более или менее убедительные доводы".

Германия

Berliner Zeitung: "Нынешнее развитие событий особенно болезненно для населения: в стране нет даже самых элементарных демократических структур. Коррумпированная правящая элита использует природные ресурсы в собственных интересах. Главные партнеры правительства — Россия и Китай — не заинтересованы в гражданских правах (для населения Казахстана). Не поможет и Запад: западные корпорации и банки уже десятилетиями заключают сделки с элитой из этой страны".

Италия

La Repubblica: "Заснеженные улицы столицы Казахстана пустынны: президент Токаев объявил комендантский час. Заблокирован интернет и установлены ограничения на снятие наличных денег в банках. По улицам ездят только машины скорой помощи и такси... Страх перед режимом ощущается сразу после приземления в аэропорту (Нур-Султана). Военный броневик охраняет дорогу в центр города. Повсюду солдаты с винтовками наперевес наблюдают за отдельными иностранцами. Комендантский час (с 23 часов до 7 утра), объявленный президентом Токаевым после протестных выступлений на прошлой неделе, продлится до 19 января по всей стране. Нур-Султан — столица-призрак. Тем не менее городская иллюминация работает, основные улицы освещены. Не работают коммуникационные системы. Казахстан — раненая и испуганная страна".

La Stampa: "Нурсултан Назарбаев жив-здоров и вроде находится в столице, носящей его имя. Оттуда он устами пресс-секретаря выступил с призывом "консолидироваться вокруг президента во имя сохранения целостности страны.

Австрия

Der Standard: "На фоне протестов и беспорядков идет борьба за власть в казахстанском руководстве. На это указал факт "отставки" бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности, о которой на прошлой неделе объявил действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев авторитарно правил страной с момента обретения независимости в 1991 году, позже его считали серым кардиналом. Первоначально Токаев считался его избранным преемником. Признаки раскола стали видны позже, когда он снял дочь Назарбаева и его племянника с важных должностей в государственном аппарате в 2020 и 2021 годах".

Китай

Global Times: "Трения между Вашингтоном и Москвой усилились после того, как Россия направила Казахстану помощь для ликвидации беспорядков. Российско-казахстанские отношения перейдут на более высокий уровень, а контакты США с Казахстаном, как и с другими странами Центральной Азии, будут неизбежно ослабевать.

Учитывая геополитическое значение Казахстана, нельзя исключать, что было внешнее вмешательство, стимулировавшее волнения и даже "цветную революцию".

Австралия

The Australian: "Направление миротворцев ОДКБ в Казахстан посылает четкий сигнал как Западу, так и другим бывшим советским республикам: президент России Владимир Путин не потерпит никакой угрозы тому, что он считает неприкосновенной сферой влияния России. Российский лидер видит взаимные выгоды в более глубокой интеграции между Россией и бывшими советскими республиками и полон решимости дать отпор тому, что он считает угрозой вторжения НАТО на восток".

Израиль

The Jerusalem Рost: "В настоящее время истинная причина (протестных выступлений) остается предметом догадок. Возможно, часть казахстанских элит недовольна передачей власти от Нурсултана Назарбаева, бывшего президента, занимавшего эту должность в течение трех десятилетий, кКасым-Жомарту Токаеву. Возможно, исламисты, воодушевленные недавними событиями в Афганистане, хотят посеять беспорядок в светской мусульманской стране в самом сердце Центральной Азии".

Times of Israel: "Одна и та же партия правила Казахстаном с момента обретения им независимости в 1991 году. Любые деятели, пытающиеся выступить против правительства, либо подвергались репрессиям, либо отодвигались на второй план. Финансовые проблемы в стране широко распространены, несмотря на огромные запасы нефти, природного газа, урана и других минералов".

Турция

Sabah: "До начала протестов Казахстан казался успешным государством с сильными государственными традициями, действующей системой социального обеспечения и огромными экономическими ресурсами. Казахстан также преследовал демократическую цель объединения различных конфессий и национальностей под одним знаменем. Эти политические потрясения еще раз продемонстрировали, что тюркские государства должны обеспечить региональную солидарность и сотрудничество между собой… Став региональным игроком, Турция должна взять на себя ведущую роль в установлении прочного и устойчивого сотрудничества между тюркскими странами".

Turkiye: "Обращение руководства Казахстана к внешним силам с целью подавить демонстрации, которые начались на западе страны и вышли из-под контроля, вызвало споры. Отставной бригадный генерал Юзель Карауз заявил, что турецкие власти должны в кратчайшие сроки отправить в Казахстан делегацию для наблюдения. Министры иностранных дел Организации тюркских государств должны срочно собраться и на первом же заседании принять правовые меры, касающиеся создания совместных военных сил. Карауз утверждает, что объединенная военная структура для тюркского мира так же важна, как и политическая и экономическая".

Cumhuriyet: "Место Казахстана на карте мира делает эту страну крайне важной с точки зрения борьбы крупных держав, которая идет между США, Китаем и Россией. Безусловно, США — это та страна, которая была бы больше всего рада беспорядкам к югу от России, против которой уже открыли фронт на западе. США выгодно возникновение новой проблемы в Центральной Азии после Афганистана, откуда им пришлось уйти. Они также рады образованию хаоса на маршруте китайского проекта "Один пояс — один путь". Однако у США в Казахстане, в отличие от Украины, нет сил для поддержания хаоса. Иначе говоря, США не способны из Казахстана сделать Украину".

Египет