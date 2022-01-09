В России призвали НАТО «собирать манатки» и возвращаться к границам 1997 года

НАТО больше не сможет оттеснять Россию на вторые роли, считает замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.
Дипломат считает, что рассчитывать на продвижение вперед по вопросам гарантий безопасности на предстоящих переговорах РФ с США и НАТО наивно. «Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец», — заявил он.
Рябков считает, что позитивным итогом контактов Москвы с США и НАТО по гарантиям безопасности станет подтверждение готовности работать по российским предложениям.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не ждут прорывов от предстоящих переговоров с Россией по безопасности. Главной задачей он считает начало диалога с Россией в различных форматах, однако «планка успеха» относительно переговоров установлена довольно низкая.
В середине декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности, говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.
Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).