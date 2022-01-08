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1 час назад

В центре Алма-Аты продолжилась стрельба

В центре казахстанского города Алма-Аты утром в субботу, 8 января, продолжается стрельба. Об этом сообщает РИА Новости.

В центре Алма-Аты продолжилась стрельба
Фото: ReutersReuters

По данным местных СМИ, выстрелы почти всю ночь раздавались в центре города. Как передает Sputnik Казахстан в Telegram-канале, в городе продолжается антитеррористическая операция. Жители помогают полиции выявлять подозрительные группы людей, которые прячутся в небольших скверах и парках.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. «Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? Их нужно уничтожать», — сказал Токаев. По словам казахстанского лидера, в беспорядках в республике участвуют иностранные террористы, которых подстрекают «так называемые свободные СМИ и забугорные деятели».

Конфликты,В мире,ИА Sputnik,
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