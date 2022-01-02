Сколько шансов у F-35 забросать Россию бомбами

Россия находится в панике из-за истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, прибывших в Европу из США на фоне ситуации с Украиной, утверждает американское издание 19FortyFive.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

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«По мере того, как напряженность в отношениях с Россией из-за Украины продолжает накаляться, в Европу прибыли первые американские истребители-невидимки F-35», — отмечается в публикации.

«К 2035 году только в Европе будет насчитываться более 500 самолетов F-35, подавляющее большинство из которых находится в руках пилотов НАТО, что скажется на России», — уверен автор.

В декабре ВВС США впервые разместили свои истребители пятого поколения F-35A Европе на постоянной основе. Первые четыре самолета прибыли на авиабазу Лейкенхит Королевских ВВС Великобритании, ожидается, что 24 стребителя из состава 495-й тактической истребительной эскадрильи Командования ВВС США в Европе и Африке будет размещено на этом объекте.

В дальнейшем еще 24 самолета там же получит 493-я эскадрилья. Еще шесть будут находиться в резерве.

Вообще-то, свои F-35 есть и у британцев, зачем им еще американские? И в какую еще страну Европы США могут направить свои самолеты?

На днях The Drive сообщил, что американская корпорация Lockheed Martin получила таинственный заказ на работу над новой модификацией истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Издание предполагает, что собственную модификацию истребителя могли захотеть страны, недавно принявшие решение о его покупке. В частности, такой страной может быть Финляндия, заинтересованная в особой системе дозаправки самолета.

В модификации истребителя также могут быть заинтересованы Израиль и Сингапур. Кроме того, The Drive допускает, что речь может идти о новой экспортной версии F-35 Lightning II с особыми требованиями к безопасности. Такой вариант, по мнению издания, могут предложить ОАЭ, которые не хотят сворачивать сотрудничество с Китаем.

Как понимать все эти «шевеления»? Это попытка разрекламировать свои машины? Или попытка СМИ нагнетать панику вокруг Украины, выставив дело так, что Западу удалось напугать Россию?

— На самом деле под словом «паника» скрыт хитрый маркетинговый ход в целях рекламы и быстрейшей продажи и как можно по дорогой цене этих самых бомбардировщиков, — считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

— При этом паники нет ни среди населения, ни среди руководства страны, ни тем более среди российских военнослужащих.

«СП»: — В какую именно страну могли прибыть эти самолеты? Почему она не называется?

— Она не называется, потому что нет пока такой страны. В недавнем прошлом США пытались втюхать свои F-35 Италии. Однако официальный Рим высказался против навязанной ему со стороны официального Вашингтона этой дорогой для Италии сделки. Ведь официальный Рим не собирался и не собирается кого-либо бомбить.

А кто собирается кого-то бомбить? Из США нам пытаются навязать мысль, что F-35 могут быть направлены на Украину. А ведь эти стратегические бомбардировщики могут нести на своём борту ядерное оружие.

«СП»: — При чем тут ситуация с Украиной? Для чего могут быть использованы эти самолеты? Они к воздушным схваткам в небе над Донбассом готовятся что ли?

— Именно эту мысль нам и хотят подкинуть. И тут же спрогнозировали, что после наших таких размышлений и выводов, начнется паника в России, в Белоруссии и на Донбассе.

«СП»: — К 2035 году только в Европе будет насчитываться более 500 самолетов F-35, что скажется на России. Какую они представляют опасность?

— НАТО и так уже проводило несколько учений по бомбардировке ядерными бомбами России с помощью всё тех же F-35. Однако официальная Москва во время этих учений и после не поддалась никакой панике. И не поддастся. В это время со стороны Минобороны России шел мониторинг действий НАТО и после них отработаны по меры по пресечению действий стратегических бомбардировщиков возле наших границ.

Например, приняты и отработаны меры с помощью средств РЭБ «выключить» F-35. Кстати, в НАТО давно, примерно с 2017 года, заметили, что моторы их бомбардировщиков во время пролета над нейтральными водами в Балтийском и Черном морях, начинают серьезным образом барахлить.

И это происходит практически постоянно. Именно вот это обстоятельство в США и НАТО вызывает панику. И есть, от чего паниковать. Ведь в один прекрасный день бомбардировщики США, которые летают вблизи наших воздушно-морских границ, могут камнем упасть на морское дно. Вот тогда будет не просто паника, а ужас вселенско-западного масштаба. Но не у нас, как вы поняли!

— Публикация, которая наделала столько шума, - журналистский экспромт, — уверен военный эксперт Константин Сивков - Попытка выдать желаемое за действительное, акция устрашения и давления на Россию, не более того. Ну, и определенная поддержка украинским властям, не зря же упомянут украинский кризис.

«СП»: — И все же: зачем американцы перебрасывают европейцам свои самолеты? В Европе же собственные имеются…

— У европейцев своих самолетов мало. У тех же британцев… Помните недавний инцидент с F-35 на авианосце Queen Elizabeth? Там их всего 18, из них собственно британских — восемь, десять — американские.

Американцы так или иначе продолжат наращивать военную мощь НАТО в Европе, рассматривая наши шаги как слабину. На каждый наш шаг следует усиление их военной активности. Вполне возможно, что сегодня они будут ставить цель оказать на нас давление с целью отказаться от выдвинутых нами требований.

— Это все журналистские подходы, — также не сомневается директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

- Это часто применяемы метод — поиск сенсационности там, где ее нет. Тем более что все номера, связанные с Украиной отработаны, а впереди переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ, так что нужно накрутить ситуацию.

Коме того, они считают, что Россия поставила вопросы о международной безопасности, т.к. испугалась. В реальности же все наоборот, Россия почувствовала силу.

«СП»: — Запугивают нас количеством F-35 в Европе. Это действительно опасно?

— Этот самолет известен, прежде всего, своими недостатками. И тем, что США его навязывают союзниками, причем, Дональд Трамп делал это крайне агрессивно, буквально выкручивая руки.

Он не способен создавать превосходства в воздухе, единственное его преимущество— малозаметность, но она ничего не решает. Все остальное: электроника, вооружение, маневренность — на низком уровне. Что они могут противопоставить нашему «гиперзвуку»? Чем они могут ответить «Кинжалу», который несет наш МиГ-31?

Что касается количества, оно давно не играет существенной роли. Да, если брать цифры, то совместный потенциал США и европейских союзников по НАТО превышает наш в четыре раза. Но вы представляете, каково управлять этой неповоротливой махиной, в то время, как у нас единый центр управления. На то, на что у них уйдут месяцы, у нас уйдут дни.

Так что количественные подсчеты не решают никаких военных задач, кроме пропагандистских. Но это то, в чем они любят обвинять нас — шапкозакидательство.

«СП»: — Но ведь F-35 может нести ядерное оружие…