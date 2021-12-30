Антон Силуанов: отключение России от SWIFT невыгодно для Европы

В случае отключения России от международной межбанковской системы SWIFT Европе пришлось бы отказаться от российских товаров. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр финансов РФ Антон Силуанов. "SWIFT - это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом. Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия - участник международного рынка", - подчеркнул он. По словам первого заместителя главы Банка России Ольги Скоробогатовой, исключение РФ из системы SWIFT было бы невыгодно также другим странам-участницам и банкам-регуляторам. "SWIFT - это кооператив, там участвуют больше 100 стран. Никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в части России на данный момент нет. Мы надеемся, что это и не случится, потому что это невыгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны", - сообщала она 20 декабря. Скоробогатова также отметила, что SWIFT крайне востребована и хорошо работает в России. В начале зимы газета The New York Times сообщала, что Соединенные Штаты могут грозить Российской Федерации санкциями за возможное вторжение на Украину. Среди рестрикций упоминалось возможное отключение российских банков от SWIFT. Москва отрицает какие-либо агрессивные намерения по отношению к соседним странам. В мае госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном отключении России от системы межбанковских платежей SWIFT. "Я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы о том, что мы могли бы сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что когда речь идет о сдерживании агрессии или ответе на нее, мы рассмотрим все разумные варианты", – ответил глава Госдепартамента. При этом он подчеркнул, что США предпочли бы иметь с Россией "более стабильные предсказуемые отношения". 16 мая комитет по международным отношениям Европарламента представил проект документа, в котором перечислены основные принципы выстраивания отношений с Россией. Среди всего прочего там рекомендовалось ЕС для "защиты демократии во всем мире" объединиться с США и разработать совместные меры санкционного давления. В документе отмечалось, что Брюсселю следует быть готовым к отключению Москвы от международной платежной системы SWIFT, если РФ продолжит "агрессивные угрозы и военные действия". В конце апреля евродепутаты также призывали отключить Россию от SWIFT в случае "продолжения агрессии" на Украине. В декабре 2019 года спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, что одной из мер воздействия может стать отключение Москвы от системы банковских транзакций SWIFT. "Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги", — заявил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 марта 2021 года также заявил, что исключать угрозу отключения РФ от системы межбанковских платежей SWIFT нельзя, потому что действия российских оппонентов непредсказуемы. В то же время Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель отмечал, что у Евросоюза нет компетенции для отключения, так как SWIFT — это международная частная организация. Банк России 18 мая также отметил, что не видит рисков отключения страны от международной системы межбанковских платежей SWIFT. ЦБ поддерживает прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT. Там заверяют, что система "будет работать штатно, без каких-либо проблем". При этом, по словам зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, даже в случае отключения от SWIFT РФ способна справиться с этим с помощью Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Это альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям, который, как отмечают в ЦБ РФ, гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами.