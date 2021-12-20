СМИ: Айшварию Рай вызвали на допрос из-за "панамского досье"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Индийская актриса Айшвария Рай Баччан вызвана на допрос в связи с так называемым панамским досье, в котором содержатся данные об офшорных счетах. Об этом сообщила в понедельник газета The Indian Express.

По данным источников издания, Рай Баччан должна прийти на встречу со следователем Управления правоприменения в Нью-Дели. Когда это произойдет, не уточняется. Официальное обвинение актрисе пока не предъявлено. На первые два вызова на допрос по этому делу Рай Баччан брала отсрочку.

Как минимум 12 тыс. из 11,5 млн "панамских документов" касаются индийских граждан. Кроме Айшварии Рай Баччан в списке фигурирует и ее свекор актер Амитабх Баччан. Отмечается, что он также вызван на допрос.

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, которые получили название "Панамские документы", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывала юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.

В 2017 году германское Федеральное ведомство по уголовным делам приобрело базу данных с "панамским досье" объемом 2,8 терабайта и создало рабочую группу с целью изучения информации. В итоге в ФРГ было заведено более 150 дел.