В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
54 минуты назад

Стало известно о жертвах среди мирного населения в Сирии из-за США

Засекреченная спецгруппа США в Сирии, координировавшая удары по позициям террористической организации «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) зачастую предлагала сомнительные цели для военных, что приводило к жертвам среди мирного населения. Об этом стало известно The New York Times (NYT).

Стало известно о жертвах среди мирного населения в Сирии из-за США
Фото: ReutersReuters

Как пишет издание со ссылкой на бывших и действующих представителей военных структур, а также разведки, подразделение пренебрегало нормами безопасности и не всегда проверяло полученную информацию от разведки о расположении колонн, заминированных машин и командных центров боевиков.

Другие военные и сотрудники ЦРУ выразили обеспокоенность из-за методов работы группы, которая действовала с 2014 по 2019 год. Жертвами ударов были фермеры, дети и семьи, которые пытались укрыться от боевых действий.

В составе Talon Anvil действовали не более 20 человек, при координации подразделения могло быть выпущено около 112 тысяч ракет и бомб. Многие удары были совершены не по поручению высокопоставленных военных, а по инициативе командующих спецназа низкого ранга в составе группы.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал авиаудары США в Сирии, которые произошли в 2019 году, и были скрыты Вашингтоном.

Конфликты,Армия,Фархан Хак,ЦРУ,ООН,Исламское государство,New York Times,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители