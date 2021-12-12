МИД: Запад перебрасывает на Украину "боевиков"

"Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", - цитирует слова дипломата РИА Новости.