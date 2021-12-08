Президент Бразилии Болсонару стал человеком года по версии читателей Time

Президент Бразилии Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей Time. Об этом сообщается на сайте журнала. "Спорный лидер, который будет переизбран в 2022 году, сталкивается с растущим неодобрением своего отношения к экономике и сталкивается с широкой критикой со стороны политиков, судов и экспертов в области общественного здравоохранения за преуменьшение серьезности COVID-19 и проявление скептицизма в отношении вакцины", - охарактеризовали его в редакции журнала. Сообщается, что Болсанару набрал 24% из более чем 9 миллионов голосов. Второе место занял Дональд Трамп, третье – врачи-борцы с COVID. Четвертое место занял россиянин Алексей Навальный. Ранее сообщалось, что федеральный верховный суд Бразилии расследует дело президента Жаира Болсонару по поводу некоторых заявлений, в которых он связывал вакцины против COVID-19 со СПИДом. Отмечается, что "ложная новость" о связи вакцинации против COVID-19 с быстрым развитием СПИД прозвучала 22 октября во время прямой трансляции. Вскоре Facebook, Instagram и YouTube удалили видео, сделанное Болсонару. До этого специальная комиссия бразильского парламента утвердила доклад, в котором обвинила Болсонару в совершении девяти преступлений. Сам президент счел "клоунадой" обвинения парламентской комиссии в свой адрес.