В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
1 час назад

Президент Бразилии Болсонару стал человеком года по версии читателей Time

Президент Бразилии Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей Time. Об этом сообщается на сайте журнала. "Спорный лидер, который будет переизбран в 2022 году, сталкивается с растущим неодобрением своего отношения к экономике и сталкивается с широкой критикой со стороны политиков, судов и экспертов в области общественного здравоохранения за преуменьшение серьезности COVID-19 и проявление скептицизма в отношении вакцины", - охарактеризовали его в редакции журнала. Сообщается, что Болсанару набрал 24% из более чем 9 миллионов голосов. Второе место занял Дональд Трамп, третье – врачи-борцы с COVID. Четвертое место занял россиянин Алексей Навальный. Ранее сообщалось, что федеральный верховный суд Бразилии расследует дело президента Жаира Болсонару по поводу некоторых заявлений, в которых он связывал вакцины против COVID-19 со СПИДом. Отмечается, что "ложная новость" о связи вакцинации против COVID-19 с быстрым развитием СПИД прозвучала 22 октября во время прямой трансляции. Вскоре Facebook, Instagram и YouTube удалили видео, сделанное Болсонару. До этого специальная комиссия бразильского парламента утвердила доклад, в котором обвинила Болсонару в совершении девяти преступлений. Сам президент счел "клоунадой" обвинения парламентской комиссии в свой адрес.

Президент Бразилии Болсонару стал человеком года по версии читателей Time
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Алексей Навальный,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители