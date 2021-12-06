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2 часа назад

Псаки рассказала, какие темы обсудят Байден и Путин

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время предстоящего разговора с главой российского государства Владимиром Путиным намерен затронуть, помимо Украины, вопросы, касающиеся кибербезопасности и двусторонних отношений. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки рассказала, какие темы обсудят Байден и Путин
Фото: ТАССТАСС

"Это будет возможностью для президента подчеркнуть нашу обеспокоенность военной активностью России на границе с Украиной и подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Это также возможность обсудить ряд вопросов, касающихся отношений США и России, включая стратегическую стабильность, кибер- и региональные вопросы", - сказала она. Псаки также заверила, что действующая американская администрация стремится "не вызвать эскалацию в отношениях, а вывести их на более стабильную основу".

США нацелены на то, чтобы выводить отношения с РФ на более стабильную основу, не стремятся к эскалации. Предстоящую беседу Байдена и Путина не следует рассматривать как возможность для изложения США угроз в адрес РФ.

Конфликты,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,ИТАР-ТАСС,
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