Псаки рассказала, какие темы обсудят Байден и Путин

"Это будет возможностью для президента подчеркнуть нашу обеспокоенность военной активностью России на границе с Украиной и подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Это также возможность обсудить ряд вопросов, касающихся отношений США и России, включая стратегическую стабильность, кибер- и региональные вопросы", - сказала она. Псаки также заверила, что действующая американская администрация стремится "не вызвать эскалацию в отношениях, а вывести их на более стабильную основу".