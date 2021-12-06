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1 час назад

Песков назвал агрессивной позицию НАТО в отношении России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал агрессивной позицию НАТО в отношении России. Об этом сообщает RT."Мы видим риторику господина Столтенберга, видим риторику различных представителей Соединенных Штатов Америки. Они все говорят, что не признают никаких красных линий, – раз. Говорят, что НАТО будет делать все, что хочет, – два. На какой угодно территории – три. И все это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию – четыре", – сказал Песков.По словам представителя Кремля, Москве такие действия не нравятся, поэтому власти будут делать все, чтобы застраховать свои интересы. Ранее Владимир Путин предложил начать предметные переговоры по достижению договоренностей о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, Россия совместно с США и другими союзниками должна добиваться надежных и долгосрочных гарантий безопасности, в число которых входит и запрет на размещение угрожающих стране систем оружия в непосредственной близости от границ.

Песков назвал агрессивной позицию НАТО в отношении России
Фото: Москва24Москва24
Конфликты,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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