Мезенцев: Лукашенко подтвердил, что решение крымчан в 2014 году было единственно возможным

СИРИУС /Федеральная территория/, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим заявлением о Крыме подтвердил, что решение жителей полуострова на референдуме 2014 года было единственно возможным. Об этом в воскресенье заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на Кубке Союзного государства по самбо, прошедшем на "Сириус-Арене".

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"Александр Григорьевич Лукашенко именно в ходе заседания Высшего государственного совета отметил, что готов побывать в Крыму, тем самым подтвердил очень четкую взвешенную позицию Республики Беларусь, братской для нас страны, в отношении того, что решение крымчан на референдуме 2014 года о возвращении Крыма в родную гавань было единственно возможным в той обстановке", - сказал собеседник агентства.

Позиция президента Белоруссии подтверждает историческую справедливость, поскольку на протяжении веков Крым оставался частью России, добавил Мезенцев.

Ранее Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным. В Крыму уже сообщили, что будут рады визиту Лукашенко. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера "вполне соответствует духу братских отношений между народами" России и Белоруссии.