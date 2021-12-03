Норвегия призовёт НАТО держаться подальше от границ РФ

Новое правительство Норвегии выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России, заявила министр иностранных дел страны Анникен Витфельдт. Для властей важным является защита рубежей норвежскими самолётами и фрегатами, отметила она в интервью газете VG.

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолётов и фрегатов. Для нас это очень важно, — подчеркнула глава МИД.

По её словам, вопрос о передвижениях союзников планируется обсудить с Вашингтоном и Лондоном.

Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооружённых сил, — рассказала Витфельдт.

Она добавила, что в настоящее время в приграничном с Россией районе присутствие американских военных не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи».