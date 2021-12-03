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25 минут назад

Норвегия призовёт НАТО держаться подальше от границ РФ

Новое правительство Норвегии выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России, заявила министр иностранных дел страны Анникен Витфельдт. Для властей важным является защита рубежей норвежскими самолётами и фрегатами, отметила она в интервью газете VG.

Норвегия призовёт НАТО держаться подальше от границ РФ
Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look PressCarsten Rehder/dpa/Global Look Press

Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолётов и фрегатов. Для нас это очень важно, — подчеркнула глава МИД.

По её словам, вопрос о передвижениях союзников планируется обсудить с Вашингтоном и Лондоном.

Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооружённых сил, — рассказала Витфельдт.

Она добавила, что в настоящее время в приграничном с Россией районе присутствие американских военных не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи».

Ранее стало известно, что у НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в других странах помимо тех, где оно уже есть. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Так он прокомментировал сделанное президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявление о намерении предложить России свою территорию для ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше.

Конфликты,Армия,Йенс Столтенберг,Александр Лукашенко,НАТО,МИД,
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