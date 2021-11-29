Захарова призвала ЕС воздержаться от шагов, наносящих ущерб урегулированию на Украине

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия призывает Евросоюз воздерживаться от шагов и заявлений, наносящих ущерб мирному урегулированию на Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с заявлением официального представителя Еврокомиссии по вопросу о гуманитарной поддержке Донбасса со стороны России.

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"Призываем Евросоюз еще раз внимательно прочитать резолюцию 2202 (2015) СБ ООН, одобрившую минский комплекс мер и приветствовавшую декларацию лидеров "нормандского формата" в его поддержку, а также объективно изучить положение дел на Украине и воздерживаться от шагов и заявлений в ущерб процессу мирного политического урегулирования этого внутриукраинского конфликта при посредничестве России, Германии, Франции, а также ОБСЕ", - сказала дипломат.

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Как отметила Захарова, за прошедшие с начала конфликта на Украине годы ЕС не единожды демонстрировал политическую ангажированность и предвзятость, солидаризуясь с киевскими властями и закрывая глаза на их нежелание выполнять минский комплекс мер, ущемление законных прав и интересов неукраиноязычного населения страны. "Вынуждены констатировать, что такими действиями Евросоюз никак не способствует продвижению политического урегулирования на Украине", - продолжила она.

По словам Захаровой, указ президента РФ Владимира Путина от 15 ноября 2021 года № 657 "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" продиктован соображениями защиты прав человека, принципами и нормами международного гуманитарного права и принят в порядке исключения на период "до политического урегулирования ситуации".

"Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям востока Украины, в том числе учитывая значительное число проживающих там российских граждан", - добавила она.