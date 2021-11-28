Украинский журналист Юрий Бутусов выстрелил из гаубицы в сторону ополченцев в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

При этом журналист заявил, что выстрел он «посвящает» жертвам голодомора.

Как он объяснил позднее, выстрел он совершил, желая «поздравить» соотечественников с трагической датой, и действовал в соответствии с действующими конвенциями. Также журналист подчеркнул, что украинцы являются свободными людьми, которых никто не поставит на колени.

Позже Бутусов добавил, что видео сделано не сейчас, а несколько лет назад и не в Донбассе, а на учениях войск территориальной обороны. Он также предостерег своих читателей, что сейчас видеозапись постарается использовать в своих политических целях президент страны Владимир Зеленский.