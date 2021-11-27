Глава СВР Нарышкин обвинил США в попытках разжечь конфликт в Донбассе

Россия должна сохранять свою обороноспособность на фоне действий США по дестабилизации ситуации на территории Донбасса, об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1". "Цель [США] — попытаться с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины. Для Соединенных Штатов Америки Украина — это такой во всем, во всей этой истории, расходный материал, но [у них есть] желание конфликт разжечь, разжечь с новой силой. Нам, конечно, нужно сохранять выдержку", — отметил руководитель СВР. Ранее Нарышкин заявил, что Россия не собирается "вторгаться" на Украину, а информация об этом является "пропагандисткой акцией Госдепа США". В свою очередь военный обозреватель Павел Фельгенгауэр рассказал в интервью Bloomberg, что для начала предполагаемого "вторжения" на Украину России необходимы подходящие погодные условия. В Bloomberg публиковалась информация, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность "вторжения" на Украину. При этом "близкий к Кремлю" источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. В еще одном материале агентства говорилось, что Россия, якобы готовясь к "крупномасштабному вторжению" на Украину, передислоцировала свои силы на Камчатке.