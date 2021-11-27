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Профессор из ЮАР заявил об эффективности вакцин против нового штамма «омикрон»

Деловая газета "Взгляд"иещё 9
9 часов назад

Существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон», заявил член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне.

Профессор из ЮАР заявил об эффективности вакцин против нового штамма «омикрон»
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«Имеющиеся данные показывают эффективность существующих вакцин в борьбе с омикрон-штаммом. Сейчас среди госпитализированных в ЮАР с омикрон-штаммом коронавируса 75% не имеют прививок от COVID-19», – сказал Санне, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным местной телекомпании INCA, большая часть болеющих коронавирусом в стране – молодые люди до 35, 62% из них не были вакцинированы.

Всего на данный момент в ЮАР порядка 150 человек, зараженных «омикроном».

Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.

Конфликты,Минздрав РФ,ВОЗ,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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