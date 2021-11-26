Турция считает РФ и КНР "естественными членами" Организации тюркских государств

АНКАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Турция считает, что Россия и Китай являются естественными членами Организации тюркских государств (Тюркский совет). Такое мнение выразил в пятницу представитель Турции в Совете старейшин при Организации тюркских государств Бинали Йылдырым.

"Тюркский совет был сформирован в 2009 году, в его состав входят сегодня семь стран-членов. Венгрия и Туркменистан являются наблюдателями, Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Киргизия - члены организации. Конечно, это число будет расти в ближайшие годы. Естественными членами [организации] являются государства, где говорят на тюркских языках или в них проживают тюрки", - подчеркнул политик.

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По словам Йылдырыма, "все балканские страны, в первую очередь Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия, Албания и Македония, являются естественными членами этой организации, и в будущем будут включены в ее состав". "Кроме того, Россия и Китай являются естественными членами этого сообщества. В этой обширной географии на нас лежит большая ответственность, и мы это осознаем", - приводит его слова газета Aydınlık.

Йылдырым также отметил вклад президента РФ Владимира Путина в урегулирование карабахского конфликта. Турецкий политик считает, что "необходимо отдать должное решительному и справедливому поведению президента России господина Путина", продемонстрировавшего "очень важный подход, который можно ожидать от государственного деятеля, выступающего за мир и благополучие региона".