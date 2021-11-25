В МФТИ отреагировали на санкции США против вуза

«Мы очень надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами, и Физтех сможет и впредь выстраивать плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми учеными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки», – говорится в сообщении.