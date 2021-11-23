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Минфин США ввел санкции против «Северного потока-2»

Lenta.ru
3 часа назад

Министерство финансов США ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных с «Северным потоком-2», следует из сообщения на сайте ведомства.

Минфин США ввел санкции против «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации утверждается, что решение принято на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.

Ограничительные меры ранее анонсировал Госдепартамент США. Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон вводит санкции против двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода, указывая на Transadria и Marlin. Название второго корабля он не уточнял, но позднее стало известно, что Вашингтон решил не применять ограничений против немецкого судна, связанного с газопроводом.

В Кремле подчеркивали, что считают новые ограничения США в отношении «Северного потока-2» незаконными и неправильными.

«Санкции по "Северному потоку" — это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона», — заявил Песков и подчеркнул, что ограничительные меры являются неправильным шагом на фоне попыток США развивать диалог с Россией.

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