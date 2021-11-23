Минфин США ввел санкции против «Северного потока-2»

Ограничительные меры ранее анонсировал Госдепартамент США. Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон вводит санкции против двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода, указывая на Transadria и Marlin. Название второго корабля он не уточнял, но позднее стало известно, что Вашингтон решил не применять ограничений против немецкого судна, связанного с газопроводом.