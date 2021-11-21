Кремль: Истерика вокруг Украины нагнетается искусственно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил попытки провокаций для того, чтобы оправдать заявления Запада о якобы угрозе вторжения России на Украину.

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"Этого нельзя исключать, эта истерика нагнетается искусственно, обвиняют в необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть США", - заявил представитель Кремля на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин". Песков добавил, что такое поведение "не совсем логично, и не совсем прилично".

Он подчеркнул, что НАТО надо прекратить провокации у границ РФ и накачку Киева оружием. Песков считает, что такими шагами НАТО может "окрылять Украину на безумные действия".