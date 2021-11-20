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Министр обороны Украины Резников заявил, что Путин "играет в шахматы" с Западом

Газета.Ruиещё 6
11 часов назад

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент России Владимир Путин «играет в шахматы» и проверяет союзников по Евросоюзу и НАТО на прочность отношений друг с другом, перемещая военную технику и вооруженные силы вдоль российско-украинской границы. По его словам, российский лидер может найти для себя «нечто интересное» и в связи с напряженностью выторговать это, рассказал Резников в интервью The Washington Post.

Министр обороны Украины Резников заявил, что Путин "играет в шахматы" с Западом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Он [Владимир Путин] проверяет единство Евросоюза, проверяет единство НАТО, проверяет наше общество, украинцев, Польшу, страны Балтии»,— сказал глава оборонного ведомства Украины.

Резников надеется, что Путин еще не решил, «перейти ли украинскую границу и сжечь мосты, или же продолжать торговаться и найти нечто интересное для него».

Он также подчеркнул, что Киев и Вашингтон проводят одни и те же оценки рисков и угроз, но между странами есть «разница в понимании риска».

Ранее газета The New York Times сообщила, что США убеждают союзников в Европе подготовить меры по сдерживанию России от «нападения» на Украину. Как пишет издание, сотрудники американских спецслужб уверяют своих партнеров в том, что Россия может напасть на Украину в скором времени.

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