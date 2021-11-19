На Украине назвали условие для подчинения Крыма Турции

Турция в случае военного столкновения Украины и России может принять сторону Киева. Однако она будет действовать лишь исходя из собственных геополитических целей. Об этом заявил политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред».

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По его словам, Турция хочет расчистить для себя геополитическое пространство, поэтому крымскотатарский Крым может представлять для нее определенный интерес. Аналитик отметил, что только Крым способен заинтересовать Турцию и вынудить ее встать на сторону Украины.

Как подчеркнул Кочетков, если между Киевом и Москвой вспыхнет конфликт, ни одна страна не окажет Украине прямую военную поддержку. Эксперт считает, что западные страны слишком зависимы от России ввиду высоких цен на газ, поэтому будут только «выражать глубокую обеспокоенность».

Кочетков также заявил, что Украину может ожидать помощь разве что в виде поставок летального оружия от Великобритании, Турции и Польши. США уже поставляет Украине подобное вооружение.