Белоруссия с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии на Украину

«Поставки электричества на Украину будут прекращены с 18 ноября. Сделано это будет в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках заключенного контракта», – говорится в сообщении Министерства энергетики Белоруссии.

Также говорится, что в будущем будет рассмотрена возможность оформления новых продаж «с учетом технических возможностей». Другие детали решения раскрыты не были.

Поставки электроэнергии были приостановлены сразу после аварийного отключения первого энергоблока БелАЭС. Это произошло после срабатывания автоматики.