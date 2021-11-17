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Белоруссия с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии на Украину

runews24.ruиещё 16
21 час назад

Белоруссия с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии на Украину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Поставки электричества на Украину будут прекращены с 18 ноября. Сделано это будет в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках заключенного контракта», – говорится в сообщении Министерства энергетики Белоруссии.

Также говорится, что в будущем будет рассмотрена возможность оформления новых продаж «с учетом технических возможностей». Другие детали решения раскрыты не были.

Поставки электроэнергии были приостановлены сразу после аварийного отключения первого энергоблока БелАЭС. Это произошло после срабатывания автоматики.

Поставки электричества из Белоруссии на Украину возобновили 6 ноября. Киев был вынужден воспользоваться аварийной помощью из белорусской энергосистемы объемом 3 500 мВт*ч.

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