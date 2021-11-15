Зеленский заявил, что Украина прошла пик очередной волны заболеваемости СOVID-19

"Более миллиона тех, кто вакцинировался за последнюю неделю и, я уверен, миллионы тех, кто вакцинируется в скором времени, для всех вас у государства есть несколько хороших новостей. На 13% на Украине снизился уровень госпитализаций с СOVID-19. Впервые за последние три месяца число людей, которые выписались из больниц, больше, чем госпитализированных. Также мы видим уменьшение числа случаев заражения коронавирусом за неделю на 6%", - добавил украинский лидер.