NT: США умолчали об авиаударе, убившем мирных жителей в Сирии

Авиаудар американского штурмовика F-15E унес жизни около 70 мирных жителей в Сирии в 2019 году, большей частью - женщин и детей. Однако США никогда публично не признали случившееся, сообщает газета New York Times.
По данным издания, инцидент произошел 18 марта 2019 года рядом с поселением Багуз, который в то время являлся последним оплотом ИГ. Населенный пункт расположен на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
"Почти на каждом шагу военные предпринимали усилия, чтобы скрыть данные об ударе. Число погибших было преуменьшено. Отчеты были задержаны, вычищены и засекречены. Силы коалиции под руководством Соединенных Штатов Америки разравняли место взрыва бульдозером. И высшее руководство не было уведомлено", - пишет газета.
Издание собирало данные о случившемся в течение нескольких месяцев. Для этого использовались конфиденциальные документы и описания секретных отчетов, проводились интервью с персоналом, знакомым с ситуацией, и должностными лицами. Удар был произведен секретным американским подразделением специальных операций Task Force 9, которое отвечало за наземные операции в Сирии.
Оперативная группа действовала в такой секретности, что порой о своих операциях не сообщала даже военным партнерам. В случае бомбардировки Багуза командование американских ВВС в Катаре не знало о том, что она будет производится.
Недавно подобный инцидент произошел в Афганистане, незадолго до вывода американского контингента. 29 августа, за два дня до полного вывода войск, беспилотник США произвел ошибочный авиаудар в Кабуле, который унес жизни 10 человек. Это стало ответом на теракт, совершенный двумя днями ранее в аэропорту Кабула. Тогда взрывы унесли жизни 200 человек, включая 13 военнослужащих США.
После этого президент Джо Байден пообещал заставить "заплатить" террористов. После этого Министерство обороны США пообещало выплатить компенсации родственникам погибших.