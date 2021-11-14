NT: США умолчали об авиаударе, убившем мирных жителей в Сирии

Авиаудар американского штурмовика F-15E унес жизни около 70 мирных жителей в Сирии в 2019 году, большей частью - женщин и детей. Однако США никогда публично не признали случившееся, сообщает газета New York Times.

Фото: Zoe Garbarino/U.S. Army via AP Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

По данным издания, инцидент произошел 18 марта 2019 года рядом с поселением Багуз, который в то время являлся последним оплотом ИГ. Населенный пункт расположен на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"Почти на каждом шагу военные предпринимали усилия, чтобы скрыть данные об ударе. Число погибших было преуменьшено. Отчеты были задержаны, вычищены и засекречены. Силы коалиции под руководством Соединенных Штатов Америки разравняли место взрыва бульдозером. И высшее руководство не было уведомлено", - пишет газета.

Издание собирало данные о случившемся в течение нескольких месяцев. Для этого использовались конфиденциальные документы и описания секретных отчетов, проводились интервью с персоналом, знакомым с ситуацией, и должностными лицами. Удар был произведен секретным американским подразделением специальных операций Task Force 9, которое отвечало за наземные операции в Сирии.

Оперативная группа действовала в такой секретности, что порой о своих операциях не сообщала даже военным партнерам. В случае бомбардировки Багуза командование американских ВВС в Катаре не знало о том, что она будет производится.

Недавно подобный инцидент произошел в Афганистане, незадолго до вывода американского контингента. 29 августа, за два дня до полного вывода войск, беспилотник США произвел ошибочный авиаудар в Кабуле, который унес жизни 10 человек. Это стало ответом на теракт, совершенный двумя днями ранее в аэропорту Кабула. Тогда взрывы унесли жизни 200 человек, включая 13 военнослужащих США.