В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

New York Times: США умолчали об авиаударе, убившем мирных жителей в Сирии в 2019 году

Газета.Ruиещё 2
35 минут назад

Авиаудар американского штурмовика F-15E унес жизни около 70 мирных жителей в Сирии в 2019 году, большей частью - женщин и детей. Однако США никогда публично не признали случившееся, сообщает газета New York Times.

NT: США умолчали об авиаударе, убившем мирных жителей в Сирии
Фото: Zoe Garbarino/U.S. Army via APZoe Garbarino/U.S. Army via AP

По данным издания, инцидент произошел 18 марта 2019 года рядом с поселением Багуз, который в то время являлся последним оплотом ИГ. Населенный пункт расположен на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"Почти на каждом шагу военные предпринимали усилия, чтобы скрыть данные об ударе. Число погибших было преуменьшено. Отчеты были задержаны, вычищены и засекречены. Силы коалиции под руководством Соединенных Штатов Америки разравняли место взрыва бульдозером. И высшее руководство не было уведомлено", - пишет газета.

Издание собирало данные о случившемся в течение нескольких месяцев. Для этого использовались конфиденциальные документы и описания секретных отчетов, проводились интервью с персоналом, знакомым с ситуацией, и должностными лицами. Удар был произведен секретным американским подразделением специальных операций Task Force 9, которое отвечало за наземные операции в Сирии.

Оперативная группа действовала в такой секретности, что порой о своих операциях не сообщала даже военным партнерам. В случае бомбардировки Багуза командование американских ВВС в Катаре не знало о том, что она будет производится.

Недавно подобный инцидент произошел в Афганистане, незадолго до вывода американского контингента. 29 августа, за два дня до полного вывода войск, беспилотник США произвел ошибочный авиаудар в Кабуле, который унес жизни 10 человек. Это стало ответом на теракт, совершенный двумя днями ранее в аэропорту Кабула. Тогда взрывы унесли жизни 200 человек, включая 13 военнослужащих США.

После этого президент Джо Байден пообещал заставить "заплатить" террористов. После этого Министерство обороны США пообещало выплатить компенсации родственникам погибших.

Конфликты,В мире,Джозеф Байден,Исламское государство,Пентагон,New York Times,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители